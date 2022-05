Coronavirus, mercoledì 11 maggio: sono 3.859 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – “Oggi nel Lazio, su 7.223 tamponi molecolari e 20.268 antigenici per un totale di 27.491 tamponi, si registrano 3.859 nuovi casi positivi (-1.005), sono 9 i decessi, 904 i ricoverati (-20), 47 le terapie intensive (-3) e 4.257 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma città sono a quota 1.931. Asl Roma 1: sono 749 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2: sono 598 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3: sono 584 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4: sono 214 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – “Oggi nel, su 7.223 tamponi molecolari e 20.268 antigenici per un totale di 27.491 tamponi, si registrano 3.859casi positivi (-1.005),9 i decessi, 904 i ricoverati (-20), 47 le terapie intensive (-3) e 4.257 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. I casi a Roma cittàa quota 1.931. Asl Roma 1:749 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 2:598 icasi e 2 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 3:584 icasi e 4 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 4:214 icasi e 0 i decessi nelle ultime 24h. Asl Roma 5: ...

