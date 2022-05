Coronavirus | il bollettino dell’11 maggio

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 42.249, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 16.915.301. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 41.776 unità, quindi al momento risultano positive 1.041.196 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 338. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 8.412, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 1.032.446. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 115 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 164.846. Da ieri si registrano anche 84.344 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 15.709.259. Nuovi contagiati: 42.249 Contagiati totali: 16.915.301 Incremento netto positivi: ...

DATI E NUMERI COVID DALLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 6.157 i nuovi contagi dain Lombardia secondo ildi oggi, 11 maggio. Si registrano altri 12 morti, per un totale di 40.198 ...