Coronavirus, 42.249 casi e 115 morti. Migliorano ancora i ricoveri, tasso di positività scende al 14,3% (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il bollettino del’11 maggio 2022 L’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala 115 decessi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 158. Sul fronte dei contagi è stato registrato un incremento di 42.249 persone. Gli attualmente positivi raggiungono quota 1.041.196 nella giornata di oggi contro i 1.082.972 di ieri. La situazione negli ospedali Sul fronte dei ricoveri c’è stata una riduzione di 167 unità. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 8.412 persone. Nei reparti in rianimazione sono in 338, di questi 33 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 15.709.259. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.032.446. Tamponi e tasso di positività Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il bollettino del’11 maggio 2022 L’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute segnala 115 decessi danelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 158. Sul fronte dei contagi è stato registrato un incremento di 42.249 persone. Gli attualmente positivi raggiungono quota 1.041.196 nella giornata di oggi contro i 1.082.972 di ieri. La situazione negli ospedali Sul fronte deic’è stata una riduzione di 167 unità. Il totale dei ricoverati con sintomi è di 8.412 persone. Nei reparti in rianimazione sono in 338, di questi 33 hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Il numero dei dimessi e dei guariti raggiunge quota 15.709.259. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 1.032.446. Tamponi ediIl ...

