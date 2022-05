Coppa Italia, si gioca la finale Juventus-Inter: la favorita, i precedenti e tutte le curiosità (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’attesa è quasi finita. Una rivalità lunga 231 partite e 99 anni, se è vero che il primo incrocio è avvenuto il 7 ottobre 1923. Eppure è solo la terza volta che Juventus e Inter si affrontano in finale di Coppa Italia. Oggi, allo stadio Olimpico, si assegna il trofeo nazionale con un derby d’Italia che prometto gol e spettacolo. L’Inter parte avanti, secondo gli esperti Sisal, a 2,30 contro il 3,25 della Juventus con il pareggio offerto alla stessa quota. Nerazzurri favoriti anche per il successo finale a 1,75 rispetto al 2,10 della formazione di Allegri campione in carica della manifestazione. I ragazzi di Inzaghi hanno una doppia motivazione per alzare al cielo il trofeo: l’Inter non vince la Coppa ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) L’attesa è quasi finita. Una rivalità lunga 231 partite e 99 anni, se è vero che il primo incrocio è avvenuto il 7 ottobre 1923. Eppure è solo la terza volta chesi affrontano indi. Oggi, allo stadio Olimpico, si assegna il trofeo nazionale con un derby d’che prometto gol e spettacolo. L’parte avanti, secondo gli esperti Sisal, a 2,30 contro il 3,25 dellacon il pareggio offerto alla stessa quota. Nerazzurri favoriti anche per il successoa 1,75 rispetto al 2,10 della formazione di Allegri campione in carica della manifestazione. I ragazzi di Inzaghi hanno una doppia motivazione per alzare al cielo il trofeo: l’non vince la...

Advertising

juventusfc : ?? @AlvaroMorata ?? L'undicesima Coppa Italia ?????? - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - juventusfc : A proposito di finali... #OnThisDay nel 2018 conquistavamo la nostra tredicesima Coppa Italia ???????? - blueseauis : da quanto ho aperto gli occhi penso alla finale di stasera, non sono pronta a vedere handanovic alzare la coppa italia - dayfootball1981 : @rinobortone76 Buongiorno! Ancora nessuna perché per ora il mercato é in standby su questi movimento. In casa Juven… -