Coppa Italia | Juventus-Inter | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Alle 21:00 di questa sera, presso lo stadio “Olimpico” di Roma, va in scena la finale dell’edizione 2021/22 della. A contendersi il trofeo saranno i bianconeri allenati da Max Allegri e i nerazzurri di Simone Inzaghi. Se i primi hanno trionfato per ben 14 volte in questa competizione, le vittorie dei secondi sono state finora 7. L’ultimo successo meneghino risale alla stagione 2010/11, quando la squadra allora allenata da Rafa Benítez si impose per 3-1 contro il Palermo. Gli scontri diretti disputati in finale dalle due compagini sono stati 2, entrambi vinti dai piemontesi: per 4-1 nel 1958/59 e per 1-0 nel 1964-65. Anche il bilancio complessivo invede primeggiare la Vecchia Signora (con 15 vittorie in 33 precedenti), mentre 8 sono stati i pareggi e 10 le affermazioni del Biscione. Le gare ...

Advertising

lapoelkann_ : Belli belli i nostri tifosi da tutta Italia a Roma per sostenere la squadra. Grinta grinta grinta grinta grinta. Po… - juventusfc : ?? @AlvaroMorata ?? L'undicesima Coppa Italia ?????? - juventusfc : Tuffo nel passato con 5?? moments: #JuveInter in Coppa Italia Buona lettura ?? - sulkydarling : buona finale di coppa italia amici… - MattiaMelara_ : @UmbertoF97 coppa italia mai vinto contro allegri, solo supercoppa. max con juve 4/5 -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus - Inter, finale di, Allegri insegue l'unico trofeo disponibile quest'anno per i bianconeri. Max Allegri in conferenza stampa ha già annunciato due titolari Chiellini e Dybala. ...Tutto pronto all'Olimpico per la finale ditra Juve e Inter. Grande afflusso di tifosi di entrambe le squadre. Quelli nerazzurri puntano su Perisic e la Curva Nord sfila in corteo verso loo stadio. Guarda il video del nostro ...Samp in campo con vista sulla Fiorentina. Come riporta Il Secolo XIX, “come Ekdal, Caputo dovrà gestirsi per convivere con la piccola frattura al mignolo del piede. Sensi (lieve lesione all’adduttore ...La Juventus sarà la penultima avversaria della Lazio in questa stagione. – La fine del campionato si avvicina, mancano le ultime due sfide e poi i giochi si chiuderanno. Changpeng Zhao, meglio conosci ...