Coppa Italia, Juventus-Inter 2-4. Ai supplementari godono i nerazzurri: la doppietta di Perisic regala il titolo (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'Inter cala il poker per la Coppa Italia. All'Olimpico Barella e compagni battono la 4-2 la Juventus, in un derby d'Italia di finale che si decide soltanto ai supplementari, dove Perisic mette a segno la doppietta decisiva. Vittoria numero 8 per i nerazzurri, che staccano la Lazio e si portano a una sola lunghezza di distanza dalla Roma nell'albo d'oro. Secondo trofeo in nerazzurro per Simone Inzaghi, dopo la SuperCoppa vinta a gennaio proprio contro i bianconeri, che restano a secco di trofei come non accadeva dalla stagione 2010-11. Colpita a freddo, la squadra di Allegri reagisce sulla distanza e ribalta l'incontro all'inizio della ripresa, nel finale però un'ingenuità di Bonucci e De Ligt premia l'assedio ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) L'cala il poker per la. All'Olimpico Barella e compagni battono la 4-2 la, in un derby d'di finale che si decide soltanto ai, dovemette a segno ladecisiva. Vittoria numero 8 per i, che staccano la Lazio e si portano a una sola lunghezza di distanza dalla Roma nell'albo d'oro. Secondo trofeo in nerazzurro per Simone Inzaghi, dopo la Supervinta a gennaio proprio contro i bianconeri, che restano a secco di trofei come non accadeva dalla stagione 2010-11. Colpita a freddo, la squadra di Allegri reagisce sulla distanza e ribalta l'incontro all'inizio della ripresa, nel finale però un'ingenuità di Bonucci e De Ligt premia l'assedio ...

