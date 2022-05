Coppa italia, c’è la Finale Juventus-Inter: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 11 maggio 2022) Le formazioni ufficiali di Juventus-Inter, Finale della Coppa italia 2021/2022 Sta per finire l’attesa allo stadio Olimpico di Roma dove tra poco scenderanno in campo Juventus e Inter nella Finale di Coppa italia 2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Juventus-Inter, eccole: Juventus (4-2-3-1): 36 Perin; 6 Danilo, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 28 Zakaria, 25 Rabiot; 11 Cuadrado, 10 Dybala, 20 Bernardeschi; 7 Vlahovic.A disposizione: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 5 Arthur, 9 Morata, 17 Pellegrini,18 ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ledidella2021/2022 Sta per finire l’attesa allo stadio Olimpico di Roma dove tra poco scenderanno in camponelladi2021/2022. Da pochi minuti i due allenatori, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, hanno comunicato ledi, eccole:(4-2-3-1): 36 Perin; 6 Danilo, 4 De Ligt, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro; 28 Zakaria, 25 Rabiot; 11 Cuadrado, 10 Dybala, 20 Bernardeschi; 7 Vlahovic.A disposizione: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 5 Arthur, 9 Morata, 17 Pellegrini,18 ...

