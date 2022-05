Coppa Italia 2022: Juventus-Inter per la vittoria, Canale 5 per la gloria. Arisa canta l’Inno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Coppa Italia Serata di grande calcio allo stadio Olimpico di Roma, dove Juventus e Inter si contendono la 75° edizione della Coppa Italia. Da una parte la squadra bianconera, campione in carica del trofeo, dall’altra i rivali nerazzurri, che tornano a giocare la finale 11 anni dopo l’ultima volta. Teatro dell’atteso derby d’Italia è l’impianto capitolino, che lo scorso anno non ospitò l’ultimo atto di Coppa Italia (si giocò al Mapei Stadium di Reggio Emilia) per consentire la sistemazione in vista degli Europei. Coppa Italia: la finale Juventus-Inter in diretta su Canale 5 Riflettori su Canale 5, che trasmette in diretta e in ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 11 maggio 2022)Serata di grande calcio allo stadio Olimpico di Roma, dovesi contendono la 75° edizione della. Da una parte la squadra bianconera, campione in carica del trofeo, dall’altra i rivali nerazzurri, che tornano a giocare la finale 11 anni dopo l’ultima volta. Teatro dell’atteso derby d’è l’impianto capitolino, che lo scorso anno non ospitò l’ultimo atto di(si giocò al Mapei Stadium di Reggio Emilia) per consentire la sistemazione in vista degli Europei.: la finalein diretta su5 Riflettori su5, che trasmette in diretta e in ...

