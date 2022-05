Conoscete il figlio di Sabrina Salerno? La mamma lo ha mostrato su Instagram e ha fatto subito colpo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sabrina Salerno ha postato su Instagram una foto insieme al figlio 18enne ed è scoppiato un vero boom di commenti sul giovane. Il figlio di Sabrina Salerno si chiama Luca Maria e ha compiuto 18 anni poco più di un mese fa; per l’occasione l’orgogliosa mamma ha scattato una foto insieme al figlio, poi pubblicata sul suo profilo Instagram. La foto ha fatto subito scalpore, perché è impossibile togliere gli occhi di dosso al bellissimo Luca Maria. Sicuramente con una mamma bella come Sabrina Salerno il figlio non poteva essere certamente da meno. Sicuramente Luca Maria farà stragi di cuori nei prossimi ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 11 maggio 2022)ha postato suuna foto insieme al18enne ed è scoppiato un vero boom di commenti sul giovane. Ildisi chiama Luca Maria e ha compiuto 18 anni poco più di un mese fa; per l’occasione l’orgogliosaha scattato una foto insieme al, poi pubblicata sul suo profilo. La foto hascalpore, perché è impossibile togliere gli occhi di dosso al bellissimo Luca Maria. Sicuramente con unabella comeilnon poteva essere certamente da meno. Sicuramente Luca Maria farà stragi di cuori nei prossimi ...

