Conference League | Roma - Feyenoord; arbitra romeno Kovacs

Advertising

DiMarzio : #ConferenceLeague: scelto l’arbitro per la finale tra @OfficialASRoma e @Feyenoord - OfficialASRoma : ?? I 166 abbonati che c'erano quella sera, hanno un posto garantito a Tirana ??? ?? - federicocasotti : In quattro anni semifinale di Champions League, semifinale di Europa League, e ora una finale di Conference da gioc… - enrick81 : @1vs100tw @CIAfra73 @Federic01996 @famigliasimpson @Tvottiano @carlo234556 @napoliforever89 @MikyS03… - infoitsport : Roma-Feyenoord, il rumeno Kovacs arbitra la finale di Conference League -

E' il 37enne romeno Istvan Kovacs, internazionale dal 2010, il direttore di gara scelto oggi a Vienna dalla commissione arbitri dell'Uefa per la finale diRoma - Feyenoord del 25 di questo mese a Tirana. Romeni sono anche i collaboratori di linea Marinescu e Artene, mentre il quarto uomo sarà lo svizzero Scharer. Al Var il tedesco ...La Roma ha chiesto una deroga alla Lega per giocare di venerdì contro il Torino in vista della finale diRoma - Torino potrebbero giocare di venerdì, ma senza la contemporaneità delle altre partite. La Roma ha chiesto infatti all'Assemblea della Lega di Serie A una deroga per poter ...(ANSA) - ROMA, 11 MAG - E' il 37enne romeno Istvan Kovacs, internazionale dal 2010, il direttore di gara scelto oggi a Vienna dalla commissione arbitri dell'Uefa per la finale di Conference League ...Ci sono molte polemiche e caos intorno a Torino-Roma, ultima giornata di Serie A prima della finale di Conference League. La partita con i granata è in programma per domenica 22 maggio, solo 3 giorni ...