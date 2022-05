Con i maestri del lavoro alla scoperta della storia industriale della città (Di mercoledì 11 maggio 2022) Proseguendo il progetto per la conoscenza del territorio promosso dai maestri del lavoro del Consolato di Salerno, si è tenuta – grazie alla disponibilità e all’interesse della Dirigente dell’Istituto, Dott.ssa Flavia Petti, e della referente Prof.ssa Matilde Ascoli – una passeggiata di istruzione nei parchi Pinocchio ed Irno per due classi di allievi della Scuola Media Tasso di Salerno. Il Parco dell’Irno è stato reso accessibile grazie all’interessamento della Consigliera Antonia Willburger. Una passeggiata in cui i maestri del lavoro hanno mostrato l’evoluzione naturale dei luoghi e i mutamenti derivati dalle attività umane negli ultimi due secoli, principalmente ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 11 maggio 2022) Proseguendo il progetto per la conoscenza del territorio promosso daideldel Consolato di Salerno, si è tenuta – graziedisponibilità e all’interesseDirigente dell’Istituto, Dott.ssa Flavia Petti, ereferente Prof.ssa Matilde Ascoli – una passeggiata di istruzione nei parchi Pinocchio ed Irno per due classi di allieviScuola Media Tasso di Salerno. Il Parco dell’Irno è stato reso accessibile grazie all’interessamentoConsigliera Antonia Willburger. Una passeggiata in cui idelhanno mostrato l’evoluzione naturale dei luoghi e i mutamenti derivati dalle attività umane negli ultimi due secoli, principalmente ...

