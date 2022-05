Comprare su AliExpress in Italia; quanto conviene ed è sicuro?

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 11 maggio 2022), per chi non lo conoscesse, è il sito di riferimento Europeo eno del gigante cinese dello shopping online, Alibaba. Alibaba è un negozio online enorme, che supera anche Amazon per il volume di affari e per numero di spedizioni (anche se questo dato è influenzato dal fatto che Alibaba in Cina domina il mercato dello shopping online mentre Amazon è assente). Con, Alibaba espande il suo market nei paesi di tutto il mondo,compresa, e diventa un'opportunità interessante per fare acquisti online cercando magari prodotti che su Amazon non ci sono o prezzi più bassi. Nella guida che segue vi mostreremo come comesusenza rischi, mostrandovi come riconoscere le truffe e come scegliere sempre la miglior spedizione per accorciare i tempi ...