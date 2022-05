Como, un uomo era da 7 mesi in mansarda, morto. La madre, al piano di sotto, credeva se ne fosse andato via (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un 60enne è stato trovato mummificato nella sua abitazione a Mornasco. Viveva insieme alla madre che pensava se ne fosse andato via di casa. Per sette lunghi mesi un 60 enne è rimasto chiuso all’interno della mansarda della sua abitazione, al piano superiore dell’appartamento in cui viveva con la madre anziana a Fino Mornasco in provincia L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un 60enne è stato trovato mummificato nella sua abitazione a Mornasco. Viveva insieme allache pensava se nevia di casa. Per sette lunghiun 60 enne è rimasto chiuso all’interno delladella sua abitazione, alsuperiore dell’appartamento in cui viveva con laanziana a Fino Mornasco in provincia L'articolo proviene da Leggilo.org.

