Come migliorare il benessere sul lavoro (Di mercoledì 11 maggio 2022) Capita a tanti di sentirsi stressati sul lavoro: le scadenze da rispettare, le mail a cui rispondere che arrivano di continuo, clienti difficili, magari anche il capo poco empatico e il collega arrogante. Stimoli continui che pesano, ci fanno sentire stanchi e, talvolta, arrivare anche a soffrire di burnout. Nei casi più complessi il malessere psichico può anche diventare fisico, e può essere essenziale il supporto di un esperto. In alternativa, e in concomitanza, è utile ribaltare il punto di vista: dare la priorità a se stessi, al proprio benessere. Non per tralasciare i compiti lavorativi, ma anzi per fare in modo da aprire spazi di decompressione che ci aiutano a sentirci più energici. Esempi? Ne abbiamo sperimentati cinque per migliorare il benessere e ridurre lo stress sul lavoro. LEGGI ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Capita a tanti di sentirsi stressati sul: le scadenze da rispettare, le mail a cui rispondere che arrivano di continuo, clienti difficili, magari anche il capo poco empatico e il collega arrogante. Stimoli continui che pesano, ci fanno sentire stanchi e, talvolta, arrivare anche a soffrire di burnout. Nei casi più complessi il malessere psichico può anche diventare fisico, e può essere essenziale il supporto di un esperto. In alternativa, e in concomitanza, è utile ribaltare il punto di vista: dare la priorità a se stessi, al proprio. Non per tralasciare i compiti lavorativi, ma anzi per fare in modo da aprire spazi di decompressione che ci aiutano a sentirci più energici. Esempi? Ne abbiamo sperimentati cinque perile ridurre lo stress sul. LEGGI ...

