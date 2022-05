Come la Pussy Riot Maria Alyokhina è riuscita a fuggire dalla Russia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è travestita da rider ed è riuscita a scappare dalla Russia, Maria Alyokhina, una delle componenti delle Pussy Riot. L’artista, dichiarata latitante nell’aprile 2022, ha raccontato la sua fuga al New York Times, spiegando Come è riuscita a raggiungere la Lituania, passando per la BieloRussia, nelle vesti di un’addetta alla consegna del cibo a domicilio. Vi raccomandiamo... Instagram: dopo il blocco della Russia, arrivano le reazioni degli influencer Le limitazioni al social network del gruppo Meta rischiano di peggiorare le condizioni economiche di chi sulla piattaforma ci lavora. Dalle dichiar... ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 11 maggio 2022) Si è travestita da rider ed èa scappare, una delle componenti delle. L’artista, dichiarata latitante nell’aprile 2022, ha raccontato la sua fuga al New York Times, spiegandoa raggiungere la Lituania, passando per la Bielo, nelle vesti di un’addetta alla consegna del cibo a domicilio. Vi raccomandiamo... Instagram: dopo il blocco della, arrivano le reazioni degli influencer Le limitazioni al social network del gruppo Meta rischiano di peggiorare le condizioni economiche di chi sulla piattaforma ci lavora. Dalle dichiar... ...

