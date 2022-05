Come cambierà la Champions League (Di mercoledì 11 maggio 2022) La UEFA ha approvato il nuovo formato che prevede un girone unico e l'aumento delle squadre partecipanti da 32 a 36 Leggi su ilpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) La UEFA ha approvato il nuovo formato che prevede un girone unico e l'aumento delle squadre partecipanti da 32 a 36

