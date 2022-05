Colpita scuola per bambini disabili in Lugansk. Contatti in corso tra Russia e Ucraina (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sessantasettesimo giorno di guerra. Il presidente Usa: "Sei riuscito a unire Nato e Ue". "Putin pensava di dividerci ma ha fallito" ha detto il premier italiano. "Dobbiamo utilizzare ogni canale per ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sessantasettesimo giorno di guerra. Il presidente Usa: "Sei riuscito a unire Nato e Ue". "Putin pensava di dividerci ma ha fallito" ha detto il premier italiano. "Dobbiamo utilizzare ogni canale per ...

Advertising

TgLa7 : #Ucraina: #Kiev, colpita scuola per bambini disabili in #Lugansk. Bombardato gasdotto Sieiverodonetsk, citta' in blackout - SkyTG24 : È stata colpita a #Lugansk una scuola per bimbi disabili. Mosca: i colloqui vanno avanti. Gli ultimi aggiornamenti… - Michela17686153 : RT @TgLa7: #Ucraina: #Kiev, colpita scuola per bambini disabili in #Lugansk. Bombardato gasdotto Sieiverodonetsk, citta' in blackout - News24_it : Guerra Ucraina Russia. Lugansk, colpita scuola bimbi disabili. Mosca: colloqui avanti LIVE - Sky Tg24 - wonkadevi : RT @TgLa7: #Ucraina: #Kiev, colpita scuola per bambini disabili in #Lugansk. Bombardato gasdotto Sieiverodonetsk, citta' in blackout -