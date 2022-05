"Colluso con forze straniere". Arrestato il cardinale Zen: arriva il terremoto sulla Chiesa. Cosa farà il Papa ora? (Di mercoledì 11 maggio 2022) terremoto in Vaticano per l'arresto del cardinale Joseph Zen Ze-kiun, 90 anni, vescovo emerito di Hong Kong, in pensione dal 2009, noto sostenitore del movimento democratico, che è stato fermato dalle autorità cinesi. Lo affermano fonti locali e diversi media cittadini riportati da AsiaNews, secondo cui il fermo è legato alla gestione del Fondo 612, che fino alla sua chiusura ha assistito migliaia di manifestanti pro-democrazia coinvolti nelle proteste del 2019. "Il cardinale Zen era uno degli amministratori fiduciari dell'organizzazione benefica, che ha smesso di operare nell'ottobre scorso", si legge. "Le autorità lo hanno Arrestato insieme ad altri promotori del Fondo, tra cui l'avvocato Margaret Ng Ngoi-yee, l'accademico Hui Po-keung e la cantautrice Denise Ho". Da quanto si apprende, riporta l'agenzia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022)in Vaticano per l'arresto delJoseph Zen Ze-kiun, 90 anni, vescovo emerito di Hong Kong, in pensione dal 2009, noto sostenitore del movimento democratico, che è stato fermato dalle autorità cinesi. Lo affermano fonti locali e diversi media cittadini riportati da AsiaNews, secondo cui il fermo è legato alla gestione del Fondo 612, che fino alla sua chiusura ha assistito migliaia di manifestanti pro-democrazia coinvolti nelle proteste del 2019. "IlZen era uno degli amministratori fiduciari dell'organizzazione benefica, che ha smesso di operare nell'ottobre scorso", si legge. "Le autorità lo hannoinsieme ad altri promotori del Fondo, tra cui l'avvocato Margaret Ng Ngoi-yee, l'accademico Hui Po-keung e la cantautrice Denise Ho". Da quanto si apprende, riporta l'agenzia del ...

