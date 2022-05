Advertising

leggoit : #coldplay nella bufera: «Idioti del #greenwashing». La replica della band - OoFLXoO : @ilciccio67 Coldplay su tutti, poi in ordine sparso Le Vibrazioni, Ligabue e chissà quanti che non hanno nemmeno spazio nella memoria ?? - SaraJeruttina : Ah, cmq, la queen nella storia aveva messo una canzone, ecco perché spunta il testo Ed è viva la vida dei Coldplay… - giulikinsatsu : ho il bisogno di dire qui quali sono i miei prossimi bisogni primari nella mia vita: vedere i Coldplay, Conan Gray… - ildepresso00 : RT @HStylesItalia: Harry ha raggiunto un nuovo picco nella classifica degli artisti più ascoltati globalmente su Spotify, piazzandosi alla… -

bufera per una sponsorizzazione molto particolare. La celebre band britannica, infatti, ha appena firmato un accordo con Neste, una compagnia petrolifera finlandese, allo scopo di ...... dove si attovagliano il Principe Carlo, Chris Martin deio Madonna quando sono a Londra, ha fatto scuola. Costa è meno glamour, ma più concreto: la sua RC Group ha aperto 6 ristoranti... Coldplay nella bufera: «Idioti del greenwashing». La replica della band I Coldplay nella bufera per una sponsorizzazione molto particolare. La celebre band britannica, infatti, ha appena firmato un accordo con Neste, una compagnia petrolifera finlandese, allo scopo ...Il musicista assieme a cento artisti per pubblicare su Bandcamp nuovi brani e raccogliere fondi per la lotta alla crisi climatica. "Dobbiamo cambiare il ...