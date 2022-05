Clima | sale al 50% probabilità di superare limite di 1 5°C entro 2026

(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) - C'è unadel 50% che la temperatura globale media annuale raggiunga temporaneamente la soglia di 1,5 °C al di sopra del livello preindustriale per almeno uno dei prossimi cinque anni. E' quanto rileva un nuovo aggiornamento sul, il Global Annual to Decadalte Update, pubblicato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm-Wmo). La possibilità ditemporaneamente 1,5°C è aumentata costantemente dal 2015, quando era prossima allo zero. Per gli anni tra il 2017 e il 2021, c'era unadi superamento del 10%. Taleè aumentata a quasi il 50% per il periodo 2022-. Inoltre c'è unadel 93% che almeno un anno tra il 2022 e ildiventi il più caldo mai ...

