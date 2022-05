(Di mercoledì 11 maggio 2022) Le immagini distribuite da Almostrano ilShireen Abu Aqleh, a lavoro per raccontare un raid'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin in ...

Advertising

TakkinoRusso : RT @Marco_antifa: Ecco il momento dell'assassinio della giornalista di #AlJazeeraTv, #ShireenAbuAqleh, colpita alla testa dai cecchini dell… - PorroPaola : RT @Marco_antifa: Ecco il momento dell'assassinio della giornalista di #AlJazeeraTv, #ShireenAbuAqleh, colpita alla testa dai cecchini dell… - Selfini2 : RT @Marco_antifa: Ecco il momento dell'assassinio della giornalista di #AlJazeeraTv, #ShireenAbuAqleh, colpita alla testa dai cecchini dell… - EdithVitali : RT @Marco_antifa: Ecco il momento dell'assassinio della giornalista di #AlJazeeraTv, #ShireenAbuAqleh, colpita alla testa dai cecchini dell… - LelloConso : RT @Marco_antifa: Ecco il momento dell'assassinio della giornalista di #AlJazeeraTv, #ShireenAbuAqleh, colpita alla testa dai cecchini dell… -

Agenzia ANSA

...distribuite da Al Jazeera mostrano ildell'uccisione della giornalista Shireen Abu Aqleh, a lavoro per raccontare un raid dell'esercito israeliano nel campo profughi di Jenin in. ......scontri fra miliziani palestinesi ed esercito israeliano nel campo profughi di jenin...sul fronte delle forniture di gas e Quanto si vince dai dati pubblicati sul sito di una ma al... Cisgiordania, il momento dell'uccisione della giornalista di Al Jazeera - Mondo Le immagini distribuite da Al Jazeera mostrano il momento dell'uccisione della giornalista Shireen Abu Aqleh, a lavoro per raccontare un raid ...Shireen Abu Akleh, giornalista di Al Jazeera, è rimasta uccisa durante gli scontri tra israeliani e palestinasi in Cisgiordania.