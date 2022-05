Ciampi (M5s): “Superbonus voluto dal Movimento Cinque Stelle a rischio” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVincenzo Ciampi (Movimento Cinque Stelle Campania) Superbonus voluto dal Movimento Cinque Stelle a rischio, c’è chi vuole smantellare una norma che funziona. Si vuole consegnare la riqualificazione del patrimonio edilizio nelle mani delle grandi aziende. Ma così non verranno estirpate truffe e malversazioni. Dall’anno prossimo le imprese edili dovranno avere la qualificazione SOA per realizzare lavori in edilizia sopra i 516 mila euro (ed è difficile che in un condominio si vada sotto questa soglia). La stragrande maggioranza delle aziende edili che opera in Campania verrà esclusa dai cantieri partiti con il Superbonus, il tutto a favore delle grandi imprese (quelle che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiVincenzoCampania)dal, c’è chi vuole smantellare una norma che funziona. Si vuole consegnare la riqualificazione del patrimonio edilizio nelle mani delle grandi aziende. Ma così non verranno estirpate truffe e malversazioni. Dall’anno prossimo le imprese edili dovranno avere la qualificazione SOA per realizzare lavori in edilizia sopra i 516 mila euro (ed è difficile che in un condominio si vada sotto questa soglia). La stragrande maggioranza delle aziende edili che opera in Campania verrà esclusa dai cantieri partiti con il, il tutto a favore delle grandi imprese (quelle che ...

