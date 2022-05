“Chi è davvero”. Luca Di Carlo, avvocato di Ilona Staller e star dell’Isola: chi è l’ex fidanzata famosa (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tra i tanti ospiti di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, quello che ha catturato l’attenzione di tutti èLuca Di Carlo, avvocato di Cicciolina. Il legale di Ilona Staller è ospite fisso in studio durante le dirette del reality show di Canale 5 e lunedì ha partecipato alla trasmissione L’Isola Party per raccontarsi e rispondere alle curiosità dei telespettatori. “Non mi aspettavo tutta questa attenzione su di me per L’Isola dei Famosi. – ha detto Luca Di Carlo, avvocato di Cicciolina come riporta il sito Biccy – Tutto lo staff mi ha fatto sentire a casa ed ha contribuito a realizzare questi siparietti e voglio bene a tutti. Ormai è diventata una grande famiglia e sono lì tutte le puntate”. L’amicizia tra Cicciolina e Luca Di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tra i tanti ospiti di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi, quello che ha catturato l’attenzione di tutti èDidi Cicciolina. Il legale diè ospite fisso in studio durante le dirette del reality show di Canale 5 e lunedì ha partecipato alla trasmissione L’Isola Party per raccontarsi e rispondere alle curiosità dei telespettatori. “Non mi aspettavo tutta questa attenzione su di me per L’Isola dei Famosi. – ha dettoDidi Cicciolina come riporta il sito Biccy – Tutto lo staff mi ha fatto sentire a casa ed ha contribuito a realizzare questi siparietti e voglio bene a tutti. Ormai è diventata una grande famiglia e sono lì tutte le puntate”. L’amicizia tra Cicciolina eDi ...

elio_vito : È scomparso Walter De Benedetto ?? Da anni malato, si era battuto per la cannabis terapeutica, della quale aveva bis… - GiuseppeConteIT : Nella #giornatamondialedellalibertadistampa esprimo vicinanza ai giornalisti e in particolare a quelli che, spesso… - reportrai3 : 30 marzo 2021: il capitano Walter Biot, in servizio nel III Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, è arrestato… - Aurora68934704 : RT @ninostradamuss: Fate girare il video e condividete il più possibile o questi davvero ci fottono. Il nuovo pass vaccinale digitale, chia… - GenoveffaPunto : RT @ninostradamuss: Fate girare il video e condividete il più possibile o questi davvero ci fottono. Il nuovo pass vaccinale digitale, chia… -