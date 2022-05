“Che cosa fa sull’Isola”. Nicolas Vaporidis, 2 naufraghi vuotano il sacco: nuovo pesante retroscena (Di mercoledì 11 maggio 2022) Isola dei Famosi, nuovi retroscena sulla lite tra Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis. Prima che l’attore seppellisse l’ascia di guerra infatti erano volate parole pesanti. Ne dà notizia il portale Biccy che riprende l’extenden edition della puntata di domenica. “Lui ripete che non è trash e che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire. Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio”. “Questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto”. A metterci il carico da 90 è stata poi Guendalina Tavassi. “Racconta di quanto prende, per far vedere che lui ha un valore. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 11 maggio 2022) Isola dei Famosi, nuovisulla lite tra Edoardo Tavassi e. Prima che l’attore seppellisse l’ascia di guerra infatti erano volate parole pesanti. Ne dà notizia il portale Biccy che riprende l’extenden edition della puntata di domenica. “Lui ripete che non è trash e che questa trasmissione l’ha fatta soltanto per un motivo che nemmeno voglio dire. Mi diceva di continuo che odia il trash e i programmi trash e che lui in queste cose non ci vuole sguazzare. Dice che vuole fare il naufrago serio”. “Questaè disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto”. A metterci il carico da 90 è stata poi Guendalina Tavassi. “Racconta di quanto prende, per far vedere che lui ha un valore. ...

