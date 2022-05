Champions League 2024: l’Uefa approva il nuovo format (Di mercoledì 11 maggio 2022) Prende corpo il nuovo forma della Champions League 2024 che l’Uefa ha approvato e illustrato in occasione del Comitato Esecutivo riunitosi a Vienna. Champions League 2024: QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ? Il format definitivo della massima competizione europea è stato elaborato attraverso un Sistema Svizzero che prevede le seguenti novità: -passaggio da 32 a 36 squadre partecipanti, modificando i criteri per l’assegnazione dei due dei quattro posti aggiuntivi in Uefa Champions League, ed eliminando l’accesso in base al coefficiente per club. -Un posto andrà al ckub terzo classificato nel campionato della federazione al quinto posto nel ranking della Fifa -Un posto sarà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 11 maggio 2022) Prende corpo ilforma dellachehato e illustrato in occasione del Comitato Esecutivo riunitosi a Vienna.: QUALI SONO LE PRINCIPALI NOVITÀ? Ildefinitivo della massima competizione europea è stato elaborato attraverso un Sistema Svizzero che prevede le seguenti novità: -passaggio da 32 a 36 squadre partecipanti, modificando i criteri per l’assegnazione dei due dei quattro posti aggiuntivi in Uefa, ed eliminando l’accesso in base al coefficiente per club. -Un posto andrà al ckub terzo classificato nel campionato della federazione al quinto posto nel ranking della Fifa -Un posto sarà ...

