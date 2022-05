Cesena | Agostini | “Successo di Monopoli? Abbiamo qualità Possiamo vincere ovunque”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Le dichiarazioni del responsabile dell'area tecnica del, Massimo, in vista del match di ritorno contro il, in programma all'"Orogel Stadium Dino Manuzzi", giovedì 12 maggio alle 20.45

TORINO - Massimo, ex bomber, tra le altre, die Milan è intervenuto a "Teleromagna", per parlare delle possibilità della Juventus U23 nei playoff di Serie C: " I playoff La squadra meno esperta è la ......sportivo e tecnico "Noi abbiamo un responsabile dell'area tecnica che è e sarà Massimo. ... Cosa accadrà con l'Accademia "Legalmente, l'Accademia è slegata dalFc fin dalla nascita, ... Cesena, Agostini: "Pronti e carichi per affrontare la giostra playoff" Massimo Agostini, responsabile dell'area tecnica del Cesena, ha parlato ai microfoni di pianeta bianconero circa i playoff della squadra di William Viali. “Sapevamo di arrivare pronti a questo ...Massimo Agostini, ex bomber, tra le altre, di Cesena e Milan, si sofferma, intervenuto a "Teleromagna", a parlare delle possibilità della Juventus U23 nei playoff di Serie C: ...