Centrodestra siciliano di nuovo ai ferri corti. E intanto alla Camera… (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – Forse ha cantato vittoria (si fa per dire) troppo presto chi pensava che il Centrodestra si fosse ricompattato in Sicilia e in Parlamento: in verità la coalizione è ai ferri corti sul fronte Musumeci e ieri alla Camera sull’importante voto sul presidenzialismo c’erano troppe assenze. Musumeci chiede a Meloni e Salvini che trovino accordo su sua ricandidatura “Io credo che Meloni e Salvini debbano sentirsi, parlarsi, e in mezz’ora si risolve tutto”. Così Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, in un articolo sul Corriere della Sera, parlando della spaccatura che si è creata nella coalizione di Centrodestra sulla sua ricandidatura a governatore. “Il tema non è locale ma nazionale, loro devono decidere”, prosegue Musumeci. E su Miccichè aggiunge: “Non mi ha chiamato, ma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag – Forse ha cantato vittoria (si fa per dire) troppo presto chi pensava che ilsi fosse ricompattato in Sicilia e in Parlamento: in verità la coalizione è aisul fronte Musumeci e ieriCamera sull’importante voto sul presidenzialismo c’erano troppe assenze. Musumeci chiede a Meloni e Salvini che trovino accordo su sua ricandidatura “Io credo che Meloni e Salvini debbano sentirsi, parlarsi, e in mezz’ora si risolve tutto”. Così Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, in un articolo sul Corriere della Sera, parlando della spaccatura che si è creata nella coalizione disulla sua ricandidatura a governatore. “Il tema non è locale ma nazionale, loro devono decidere”, prosegue Musumeci. E su Miccichè aggiunge: “Non mi ha chiamato, ma ...

Advertising

DiNapoliSilvio : - infoitinterno : Il centrodestra siciliano in frantumi, tra Miccichè e La Russa volano stracci - umbertoliuzzo : RT @lasiciliait: Il centrodestra siciliano in frantumi, tra Miccichè e La Russa volano stracci - lasiciliait : Il centrodestra siciliano in frantumi, tra Miccichè e La Russa volano stracci - N36volpe1973 : #GuerradiPoltrone -- Nel centrodestra siciliano volano gli stracci - (Dei Problemi dei Siciliani a questa Gente non… -