Ceferin: «La nuova Champions è diversa dalla Superlega, lì giocano tra loro sempre le stesse squadre» (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri il Comitato Esecutivo dell’Uefa ha dato il via libera alla nuova Champions League, in vigore dal 2024. Il presidente Ceferin commenta la riforma in un’intervista a L’Equipe. «La riforma della Champions era davvero necessaria o è stata fatta per accontentare i “grandi” club che minacciavano di organizzare la Superlega? Non è perché qualcosa funziona bene che non devi mai più cambiare nulla. Devi sempre provare a migliorare. Ci sono quattro posti aggiuntivi. Credimi, non è fatto per i grandi club. Avere più squadre e più partite non significa aver creato la Superlega. La Superlega è avere sempre le stesse squadre che giocano tra loro». Sulla formula ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri il Comitato Esecutivo dell’Uefa ha dato il via libera allaLeague, in vigore dal 2024. Il presidentecommenta la riforma in un’intervista a L’Equipe. «La riforma dellaera davvero necessaria o è stata fatta per accontentare i “grandi” club che minacciavano di organizzare la? Non è perché qualcosa funziona bene che non devi mai più cambiare nulla. Deviprovare a migliorare. Ci sono quattro posti aggiuntivi. Credimi, non è fatto per i grandi club. Avere piùe più partite non significa aver creato la. Laè averelechetra». Sulla formula ...

