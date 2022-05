C’è un nuovo personaggio che si aggira nei talk show: è il censurato immaginario (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il censurato immaginario è il nuovo malato che spadroneggia indisturbato nei talk show, sui giornali e nelle aule di parlamento italiane. “Mi censurano perché dico verità scomode” grida, seduto davanti ad un microfono, portando avanti la roboante campagna contro “la propaganda che ci propinano in televisione”. E’ solo grazie a questo malato che avremmo, noi poveri stupidi, la possibilità di arrivare alla verità: quella che “gli altri non ci dicono”. Noi siamo delle vittime inconsapevoli di un sistema che è costruito per mentirci, una sorta di Matrix nel quale il nostro Neo ha le sembianze di “vero esperto”, perché così si proclama la censurata o il censurato immaginario. Se ci dicono che il sole è giallo mentono; se dicono che Putin è un dittatore, la verità sarà che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ilè ilmalato che spadroneggia indisturbato nei, sui giornali e nelle aule di parlamento italiane. “Mi censurano perché dico verità scomode” grida, seduto davanti ad un microfono, portando avanti la roboante campagna contro “la propaganda che ci propinano in televisione”. E’ solo grazie a questo malato che avremmo, noi poveri stupidi, la possibilità di arrivare alla verità: quella che “gli altri non ci dicono”. Noi siamo delle vittime inconsapevoli di un sistema che è costruito per mentirci, una sorta di Matrix nel quale il nostro Neo ha le sembianze di “vero esperto”, perché così si proclama la censurata o il. Se ci dicono che il sole è giallo mentono; se dicono che Putin è un dittatore, la verità sarà che ...

Advertising

NetflixIT : ?? Solo per dirvi che c’è un nuovo filtro Instagram dedicato a #Heartstopper che vi farà sentire come Nick e Charlie… - NicolaPorro : L'annuncio dei vertici dell'#Aifa: non basteranno tre #vaccini, cosa c'è all'orizzonte ?? - repubblica : Mara Carfagna: “Non serve un nuovo voto su Kiev. Senza aiuti c’è solo la resa” [di Giovanna Vitale] - fnpCislIS : RT @CislNazionale: “C’è un Cantiere Italia da aprire insieme per affrontare l’emergenza e dare profondità ad un nuovo progetto Paese. Tutto… - _SaraC_92 : RT @_SaraC_92: Il nuovo libro sull'Eurovision, con le risposte alle domande sul contest più ricco, longevo, famoso e caleidoscopico che c'è… -

Scarlet Witch, la Marvel risponde alle critiche sul personaggio: "Tutti questi eroi sono ipocriti" Critiche cui ha voluto rispondere Michael Waldron , sceneggiatore del nuovo capitolo MCU. Attenzione: contiene spoiler su Doctor Strange in the Multiverse of Madness Il problema di molti fan con ... Milan: il primo grande colpo di mercato è più vicino ... c'è infatti ancora in ballo la questione della cessione del club dall'attuale proprietà Elliott a un nuovo acquirente, con RedBird che a tal proposito si è inserito nella trattativa, quando ormai ... Corriere della Sera Critiche cui ha voluto rispondere Michael Waldron , sceneggiatore delcapitolo MCU. Attenzione: contiene spoiler su Doctor Strange in the Multiverse of Madness Il problema di molti fan con ...... c'è infatti ancora in ballo la questione della cessione del club dall'attuale proprietà Elliott a unacquirente, con RedBird che a tal proposito si è inserito nella trattativa, quando ormai ... Petrocelli è rimasto (quasi) solo A difenderlo c’è il «compagno» Dessì