Cavani ritorna in Serie A? Bomba | il fratello-agente spiazza tutti!

(Di mercoledì 11 maggio 2022) A dieci anni dall’addio al Napoli, Edinsonpotrebbe tornare in Italia per cominciare presto una nuova avventura inA. Dopo le recenti esperienze con le maglie di Paris Saint-Germanin e Manchester United, l’attaccante potrebbe a sorpresa approdare alla Fiorentina che, dopo la cessione in inverno di Dusan Vlahovic, cerca un giocatore offensivo di esperienza come l’uruguaiano.Premier Manchester UnitedIL COMMENTO DELL’Sulla questione è intervenuto direttamente il, nonché, Walter Guglielmone, che ai microfoni dianews.com ha commentato così le recenti voci di mercato su: “Ad oggi non abbiamo avuto contatti con la Fiorentina, ma potrebbe ...

Non solo in serie A dopo 31 anni, ma si qualifica persino alle coppe europee diventando una ... Andrea Barzagli e Simone Barone al capocannoniere Luca Toni a Paulo Dybala ed Edison. Gli ... Calciomercato, Cavani verso il ritorno in Serie A ma non al Napoli Anche a Napoli conosciamo della bontà di Edison Cavani, non solo per le sue qualità da calciatore ma, soprattutto, quelle umane. Tantoché tantissimi tifosi partenopei sperano ancora che il centravanti ...Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il presidente Commisso starebbe cercando un nome di spicco per il mercato estivo e potrebbe dare a Cavani l'ultima possibilità di giocare ...