Casini | «La soglia di un milione ha effetti antidemocratici | favorisce le squadre più ricche»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 maggio 2022) È stato approvato un emendamento al Decreto Crescita, a firma Tommaso Nannicini, che prevede l’applicabilità del bonus fiscale agli sportivi che entrano nel Paese soltanto a condizione che abbiano compiuto 20 anni e abbiano un reddito annuo di almeno undi euro. I club – scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera – non hanno trattenuto fastidio e stupore per questa decisione. In particolare vengono riportate alcune dichiarazioni del presidente della Lega Serie A,. «Ladi unproduce un effetto antidemocratico, fornendo un vantaggio competitivo a chi ha più risorse. Abbiamo lavorato con serietà e fornito tutti i dati su contratti depositati, compensi e uso del bonus fiscale. A fronte di questi dati, ladi unera apparsa a tutti ...