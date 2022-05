(Di mercoledì 11 maggio 2022) Davidead attaccare a tutto campo il Movimento 5 Stelle. A margine di un evento a Milano, il presidente dell’Associazione Rousseau e dellaAssociati ha detto ai giornalisti: «Quello che si sta facendo oggi nel M5s è, si dice una cosa e si fa il contrario. E questo in politica si paga: infatti nei sondaggi stanno crollando di giorno in giorno»., figlio del co-fondatore del Movimento Gianroberto, ha dichiarato che, a parer suo, il partito «ha imboccato una via die sta continuando a scendere».l’alleanza con il centrosinistra starebbe «tramontando». Il casoun «esempio di schizofrenia»ha esteso le critiche alla ...

Advertising

iulius1980 : @DavidPuente Che spettacolo. Giulietta Chiesa, i 5s, barillari, casaleggio. Tutto torna vero @jacopo_iacoboni ? -

Open

Davidead attaccare a tutto campo il Movimento 5 Stelle. A margine di un evento a Milano, il presidente dell'Associazione Rousseau e dellaAssociati ha detto ai giornalisti: "...Mi dispiace non si voglia più partecipare alle elezioni Comunali Davide, il figlio del fondatore Gianroberto,ad attaccare il Movimento 5 Stelle da cui si è separato nei mesi scorsi. ... Casaleggio torna all’attacco del M5s: «Schizofrenico anche su Petrocelli. Ormai sono in declino: c’è spazio per un nuovo soggetto politico» Davide Casaleggio torna a parlare e boccia la nuova gestione del Movimento 5 Stelle: le dure accuse del fondatore di Rousseau ..."Penso che sia un po' schizofrenico quello che si sta facendo oggi nel M5s. Si dice una cosa e si fa il contrario spesso. Questa schizofrenia in politica non credo paghi. Infatti i sondaggi stanno cro ...