CartaBianca, ora c'è il nome: Bianca Berlinguer "cacciata", ecco chi le ruba il posto | Guarda (Di mercoledì 11 maggio 2022) Viale Mazzini ha deciso: Bianca Berlinguer non condurrà più la sua trasmissione Carta Bianca, nè il programma avrà ulteriore spazio nel palinsesto Rai. "Troppi ospiti filo-Putin", la accusano. E così le hanno dato il benservito. Al suo posto, rivela Italia Oggi, arriva Giorgio Zanchini che già conduce Radio anch'io su RaiRadio 1 ed è pure presente su Rai 3 con Rebus insieme a Corrado Augias, e Quante storie. Dal 28 giugno prossimo il giornalista condurrà, sempre su Rai 3, un programma di approfondimento che inizialmente doveva essere solo una parentesi estiva, ma che ora è destinato a sostituire definitivamente in autunno la trasmissione della Berlinguer. Ma niente paura, non resterà disoccupata: sarà "risarcita" con un programma pomeridiano su Rai 1. Zanchini nei mesi estivi sarà ...

