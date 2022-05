Carmen Di Pietro | l’incidente spaventoso durante la diretta | in studio cala il gelo

Leggi su topicnews

(Di mercoledì 11 maggio 2022) PerDi, un episodio, rappresenta l’impensabile. Accade un incidenteproprio in trasmissionela scorsade L’Isola dei Famosi, nellodi Ilary Blasi ci sono stati degli attimi di panico. A preoccupare tutti è stataDi, la quale ha avuto un incidente davvero. Un particolare unico e che, improvvisamente, sbalordisce tutti. Indall’Honduras, la scorsa puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì, ha fatto in modo che incadesse totalmente il. Un episodio davvero inaspettato è avvenutoLa prova leader ha visto come protagonista una naufraga, ...