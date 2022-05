(Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Rialzi sulla, ribassi sul gasolio: queste le notizie del giorno per quanto riguarda i listini deiconsigliati deidei maggiori marchi. Salgono invece le medie nazionali deipraticati alla pompa, con lain modalità self service quasi a 1,83 euro/litro e il gasolio a 1,845 euro/litro. In calo Gpl a 0,844 euro/litro e il metano sotto 1,89 euro/kg. Brent poco mosso a 105 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni hato di un centesimo al litro iconsigliati dellae ridotto di un centesimo al litro iconsigliati del gasolio. Per Q8 registriamo un ribasso di 1,5 cent/litro sul gasolio. Queste sono le medie dei ...

Advertising

italiaserait : Carburanti, prezzi oggi: aumenta benzina, giù il diesel - fisco24_info : Carburanti, prezzi oggi: aumenta benzina, giù il diesel: (Adnkronos) - Salgono le medie nazionali dei prezzi pratic… - LocalPage3 : Carburanti, prezzi oggi: aumenta benzina, giù il diesel - akipopilo : RT @TgrRaiFVG: La Slovenia blocca di nuovo i prezzi dei carburanti. Reintrodotto il tetto per benzina e diesel, rispettivamente 1,560 euro… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: La Slovenia blocca di nuovo i prezzi dei carburanti. Reintrodotto il tetto per benzina e diesel, rispettivamente 1,560 euro… -

Adnkronos

L'articolo 1 dispone la riduzione delle aliquote di accisa suidal 22 marzo al 21 aprile ... L'articolo 7 rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei. L'articolo 8 ...Rischio che, almeno in Slovenia, dovrebbe essere stato scongiurato dal congelamento dei, che ... non solo degli automobilisti, dato che la crescita del costo deista avendo da tempo "... Carburanti, su prezzi benzina e gasolio: consumatori chiedono intervento (Adnkronos) - Rialzi sulla benzina, ribassi sul gasolio: queste le notizie del giorno per quanto riguarda i listini dei prezzi consigliati dei carburanti dei maggiori marchi. Salgono invece le medie n ...I valori relativi ai consumi di carburante e alle emissioni specifiche di Co2 indicati sono riferiti alla vettura in allestimento di serie e possono essere suscettibili di variazioni a seconda del ...