Capito Blanco? Dietro le quinte piccante all'Eurovision: "Beccata", chi è il suo nuovo amore | Guarda (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sembra non essere più un segreto: la storia tra Blanco e Martina potrebbe portare rose rosse nei prossimi mesi. Insomma, la cosa si starebbe facendo seria. Prova del nove è l'Eurovision, dove Blanco è atteso con Mahmood per l'esibizione che fa venire i Brividi. Facciamo un passo inDietro. Blanco frequenta la ballerina Martina Valdes, si tratterebbe - secondo i ben informati - di una vecchia conoscenza. I due sono stati avvistati a Torino dai paparazzi mentre erano in giro con un monopattino. "Molta complicità", racconta un fan. Insomma, un po' di relax e poi il ritorno alla normalità, visto che i due non hanno intenzione di nascondersi. Su Instagram Fabbriconi - questo il nome all'anagrafe di Blanco - ha condiviso una storia in cui ha mostrato la sua dolce ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Sembra non essere più un segreto: la storia trae Martina potrebbe portare rose rosse nei prossimi mesi. Insomma, la cosa si starebbe facendo seria. Prova del nove è l', doveè atteso con Mahmood per l'esibizione che fa venire i Brividi. Facciamo un passo infrequenta la ballerina Martina Valdes, si tratterebbe - secondo i ben informati - di una vecchia conoscenza. I due sono stati avvistati a Torino dai paparazzi mentre erano in giro con un monopattino. "Molta complicità", racconta un fan. Insomma, un po' di relax e poi il ritorno alla normalità, visto che i due non hanno intenzione di nascondersi. Su Instagram Fabbriconi - questo il nome all'anagrafe di- ha condiviso una storia in cui ha mostrato la sua dolce ...

ghostinstim : ho capito che hanno nominato blanco e mahmood altro non saprei dire - coprimiIespalle : ho capito solo italia e blanco - beautifur : @haticesultanas Blanco anche se stecca si nota meno perché ha parti più basse, Mahmood se stecca i falsetti è finit… - bossiaxbah : RT @SperanzaUltima1: Raga ma mahmood e Blanco canteranno o manderanno quello di ieri io non ho capito #Eurovision - balladeforyu : Raga non avete capito che il modello che seguo su Instagram ha postato una storia di mahmood e Blanco dicendo che s… -