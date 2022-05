Advertising

Nella splendida cornice naturale dello Stadio delladisulla Dora Baltea si è svolta la seconda prova dell' Internacional Race dislalom che ha accolto più di 180 atleti provenienti da ben 24 club, tra italiani e stranieri, per un ...Si sono svolti ad, sulla Dora Baltea, i Campionati Regionali dislalom . In evidenza gli undici atleti del Cuneo, all'esordio stagionale. Ben sette i titoli regionali: Tobia Serra vince, con due ... Canoa: a Ivrea dal 5 al 10 luglio i mondiali junior e Under 23 di slalom Ivrea, 11 mag. – (Adnkronos) – Sarà ancora una volta grande sport mondiale per Ivrea e il Canavese dal 5 al 10 luglio 2022 con i Campionati del Mondo Junior e Under 23 di Canoa Slalom, manifestazione ...Sarà ancora una volta grande sport mondiale per Ivrea e il Canavese dal 5 al 10 luglio 2022 con i Campionati del Mondo Junior e Under 23 di Canoa Slalom, manifestazione facente capo all’International ...