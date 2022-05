Cancro alla vescica, 25mila nuove diagnosi in Italia nel 2020 (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il tumore della vescica è la quarta patologia oncologica più frequente nella popolazione maschile, dopo il Cancro del colon retto (la quinta se si considera la popolazione generale). Con una prevalenza in Italia di 313.600 soggetti, e un’incidenza nel 2020 di 25.500 nuove diagnosi, è più frequente nel sesso maschile rispetto a quello femminile (20.500 casi l’anno negli uomini e 5.000 nelle donne), anche se nelle donne la malattia fa registrare percentuali di sopravvivenza più basse rispetto agli uomini. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi, infatti, è dell’80% negli uomini e del 78% nelle donne. Sono solo alcuni dei dati emersi questa mattina in occasione della conferenza stampa “Diamo il tempo al presente”, evento promosso da ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Il tumore dellaè la quarta patologia oncologica più frequente nella popolazione maschile, dopo ildel colon retto (la quinta se si considera la popolazione generale). Con una prevalenza indi 313.600 soggetti, e un’incidenza neldi 25.500, è più frequente nel sesso maschile rispetto a quello femminile (20.500 casi l’anno negli uomini e 5.000 nelle donne), anche se nelle donne la malattia fa registrare percentuali di sopravvivenza più basse rispetto agli uomini. La sopravvivenza netta a 5 anni d, infatti, è dell’80% negli uomini e del 78% nelle donne. Sono solo alcuni dei dati emersi questa mattina in occasione della conferenza stampa “Diamo il tempo al presente”, evento promosso da ...

