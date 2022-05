Camorra | assolto il primario Carmine Antropoli | ex sindaco di Capua

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – La Corte di Assise di Santa MariaVetere (presidente Roberto Donatiello, giudice a latere Alessandro De Santis) ha, dall’accusa di concorso esterno in associazione camorristica, il medico edell’ospedale Cardarelli di Napoli, exdi(Caserta),per il quale il sostituto procuratore Maurizio Giordano aveva chiesto, al termine della sua requisitoria, dieci anni di reclusione. Per, difeso dagli avvocati Mauro Iodice e Vincenzo Maiello, nel febbraio del 2019, gli inquirenti chiesero ed ottennero dal gip un’ordinanza di custodia cautelare. I giudici hannodalla medesima accusa anche gli imputati Marco Ricci e Guido Taglialatela. ...

Al centro dell'inchiesta ci sarebbero gli imprenditori Nicola e Vincenzo Schiavone, di 68 e 58 anni, già coinvolti nel maxi processo "Spartacus" (il primo, il secondo condannato a due anni di ... Camorra: assolto il primario Carmine Antropoli, ex sindaco Capua - Campania Capua, 11 maggio 2022 - Assolto dalla infamante accusa di camorra l'ex sindaco di Capua e medico, Carmine ANTROPOLI, finito in un tritacarne giudiziario per le accuse di camorra ipotizzate dalla Dda ...Storie di ragazzi che sparano e muoiono per una «scemità». E di donne come Dolores, Anna e Sara, madri di Napoli stravolte dal dolore ma decise a urlare basta alla paranza ...