Calciomercato | un altro gioiellino lascia l’Italia | va al Bayern Monaco

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Unitalianoil calcio nostrano per l’estero. La povertà di giovani italiani e le polemiche derivate dalla mancata qualificazione delai Mondiali di Qatar 2022 non ha prodotto la “rivoluzione” tanto sperata dai tifosi per i nostri club.Pisano (FOTO: Instagram, Pisanola Juventus: va alManuell Pisanola Juventus e firma con il. Il giovanissimo attaccante italiano in estate sarà il nuovo 9 delle giovanili del club bavarese. L’annuncio è arrivato direttamente dal club tedesco sui propri canali ufficiali. “Il ...

... tuttavia, dal suo esordio con la Lazio nell'aprile 2016 ha sconfitto sei volte i bianconeri in tutte le competizioni, almeno il doppio di ognitecnico.Commenta per primo La storia tra Gary Medel e il Bologna continuerà anche il prossimo anno. Il 34enne cileno aveva il contratto in scadenza a giugno e ha rinnovato per unanno, fino al 2023. Tielemans-Leicester, sarà addio: contatti già avviati con un altro club Questa sera a partire dalle 21 allo Stadio Olimpico di Roma prenderà il via la finalissima di Coppa Italia fra Juventus e Inter. Ecco alcune statistiche e curiosità La Juventus può diventare la prima ...L’annata della ‘Vecchia Signora’, nel suo complesso, è stata fino ad ora alquanto deludente e terminarla con ‘zeru tituli’, come diceva qualcuno che di titoli è pieno in bacheca e potrebbeaggiungerne ...