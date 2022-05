Calciomercato Serie A LIVE | il Milan sogna Nkunku | Gabbia per il dopo-Bremer | addio Cragno in caso di retrocessione

Advertising

sportface2016 : Il Corriere dello Sport - L'#Inter è chiamata a chiudere la sessione estiva di #calciomercato con un attivo utile d… - serieB123 : SerieB ESCLUSIVO | Via libera Juventus: sostituto Molina in Serie B - Gazzetta_it : Spinazzola, Zalewski e Calafiori: il rebus a sinistra per la Roma di domani - psb_original : Calciomercato Serie B - Bortolussi attira l'attenzione della cadetteria: due club sul bomber del Cesena #SerieB - sportli26181512 : Serie A, l'annus horribilis di arbitri e VAR: Rocchi programma la rivoluzione, anche Trentalange nel mirino: Così n… -

Sky Sport

Commenta per primo Fabio Pecchia , allenatore della Cremonese è stato uno dei principali protagonisti della promozione inA. Ex giocatore del Napoli e vice di Benitez sulla panchina azzurra tra il 2013 e il 2015, Pecchia ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: LA PROMOZIONE - 'È stato un bel traguardo e una bella ...Gli Hornets, retrocessi in League Two, ripartiranno da lui per cercare di tornare nella massimainglese. Calciomercato Serie B, i migliori giovani del campionato Vigilia di Cesena-Monopoli, gara di ritorno del 1° turno nazionale dei play-off di Serie C, e il tecnico bianconero William Viali si trova a far fronte con un altro problema a centrocampo: «Missiroli ...Us Follonica Gavorrano-Virtus Cesarano Bergamo 2-1 USFG: Ombra, Bruni, Coccia (69' Fremura), Dierna, Grifoni, Origlio, Tiganj, Liurni (64' Berardi), Sylla (82' Fontana), Lo Sicco (55' Barlettani), Ard ...