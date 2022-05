Calciomercato Milan, si allontana l’obiettivo di mercato: è vicino al rinnovo! (Di mercoledì 11 maggio 2022) Christopher Nkunku è uno dei calciatori più richiesti in Europa. La sua pazzesca stagione con il Lipsia non è rimasta inosservata alle big d’Europa. 34 reti e 20 assist all’attivo, il Lipsia non ha fretta di vendere, ma i numeri di Nkunku potrebbero portarlo ben presto lontano dalla Germania. Calciomercato Milan NkunkuIl club della Red Bull pensa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 per tutelarsi e premiare il giocatore per il rendimento; secondo Sky Sports, il giocatore accetterebbe qualora venga inserita una clausola risolutiva da attivare a partire dal 2023. Nkunku è un obiettivo da tempo dichiarato del Milan, che lo vorrebbe mettere al centro del progetto della nuova proprietà. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Christopher Nkunku è uno dei calciatori più richiesti in Europa. La sua pazzesca stagione con il Lipsia non è rimasta inosservata alle big d’Europa. 34 reti e 20 assist all’attivo, il Lipsia non ha fretta di vendere, ma i numeri di Nkunku potrebbero portarlo ben presto lontano dalla Germania.NkunkuIl club della Red Bull pensa al rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 per tutelarsi e premiare il giocatore per il rendimento; secondo Sky Sports, il giocatore accetterebbe qualora venga inserita una clausola risolutiva da attivare a partire dal 2023. Nkunku è un obiettivo da tempo dichiarato del, che lo vorrebbe mettere al centro del progetto della nuova proprietà.

