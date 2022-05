Calcio: finale Champions, Ceferin risponde a Klopp su assegnazione biglietti 'sistema funziona' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Il presidente Aleksander Ceferin ha difeso l'assegnazione dei biglietti per la finale di Champions League da parte della Uefa in seguito alle critiche del manager del Liverpool Jurgen Klopp. Lo Stade de France, che ospiterà la finale tra Liverpool e Real Madrid, ha una capacità di 75.000 posti, ma meno di 20.000 biglietti a testa saranno assegnati ai tifosi di Reds e merengues per la resa dei conti del ??28 maggio. L'allenatore del Liverpool Klopp ha detto: "Non è assolutamente giusto, ma succede ovunque. Non migliora le cose, solo in questo caso specifico non solo stai pagando più dell'ultima volta per un biglietto, ma ottieni solo il 50 per cento del biglietti e il resto va a persone che ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Il presidente Aleksanderha difeso l'deiper ladiLeague da parte della Uefa in seguito alle critiche del manager del Liverpool Jurgen. Lo Stade de France, che ospiterà latra Liverpool e Real Madrid, ha una capacità di 75.000 posti, ma meno di 20.000a testa saranno assegnati ai tifosi di Reds e merengues per la resa dei conti del ??28 maggio. L'allenatore del Liverpoolha detto: "Non è assolutamente giusto, ma succede ovunque. Non migliora le cose, solo in questo caso specifico non solo stai pagando più dell'ultima volta per un biglietto, ma ottieni solo il 50 per cento dele il resto va a persone che ...

