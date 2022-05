Calcio: dipartimento junior Aic porta il calcio giovanile nelle scuole di Dakar (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Dopo quella recente in Giordania, proseguono le missioni di cooperazione internazionale dell'Associazione Calciatori. Grazie all'accordo con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale, divisione Senegal, lo staff del dipartimento junior Aic si trova a Dakar per formare i docenti delle scuole del territorio sul “modello educativo” messo a punto in questi dieci anni di lavoro. Queste missioni, nate grazie al protocollo d'intesa siglato tra Aic ed il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono uno strumento per favorire la diffusione di una cultura inclusiva e positiva del calcio. Soprattutto nei paesi in cui lo sport può rivelarsi strumento di crescita ma anche un concreto aiuto per il contrasto del “football trafficking”, ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - Dopo quella recente in Giordania, proseguono le missioni di cooperazione internazionale dell'Associazione Calciatori. Grazie all'accordo con l'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale, divisione Senegal, lo staff delAic si trova aper formare i docenti delledel territorio sul “modello educativo” messo a punto in questi dieci anni di lavoro. Queste missioni, nate grazie al protocollo d'intesa siglato tra Aic ed il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono uno strumento per favorire la diffusione di una cultura inclusiva e positiva del. Soprattutto nei paesi in cui lo sport può rivelarsi strumento di crescita ma anche un concreto aiuto per il contrasto del “football trafficking”, ...

