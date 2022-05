Calcio Champions League, nuovo format dal 2024-2025 con 36 squadre (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Comitato Esecutivo Uefa ha approvato a Vienna il nuovo format e le nuove modalità di accesso alle competizioni europee per club a partire dalla stagione 2024/25. La modifica principale riguarda la trasformazione dell'attuale fase a gironi in una fase di campionato unica che includerà tutte le squadre partecipanti, che non saranno più 32 bensì 36. Ad ogni squadra sarà garantito un minimo di 8 partite della fase di campionato contro 8 diverse avversarie (così da disputare 4 partite in casa e altrettante in trasferta) anziché le attuali 6 partite disputate contro le tre squadre del girone. Le prime otto squadre del campionato si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta, mentre le squadre che termineranno dal nono al 24esimo posto si sfideranno in uno spareggio ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 11 maggio 2022) Il Comitato Esecutivo Uefa ha approvato a Vienna ile le nuove modalità di accesso alle competizioni europee per club a partire dalla stagione/25. La modifica principale riguarda la trasformazione dell'attuale fase a gironi in una fase di campionato unica che includerà tutte lepartecipanti, che non saranno più 32 bensì 36. Ad ogni squadra sarà garantito un minimo di 8 partite della fase di campionato contro 8 diverse avversarie (così da disputare 4 partite in casa e altrettante in trasferta) anziché le attuali 6 partite disputate contro le tredel girone. Le prime ottodel campionato si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta, mentre leche termineranno dal nono al 24esimo posto si sfideranno in uno spareggio ...

Advertising

sportface2016 : #Liverpool , #Klopp : “Non è vero che tutti tifano per il nostro titolo come dice #Guardiola , ma capisco sia diffi… - fattoquotidiano : Il City miliardario sbattuto fuori dalla Champions da un “ordinario” Real Madrid, i Mondiali in Qatar, i nostri clu… - SkySport : L'Eca approva la nuova Uefa Champions League: il comunicato #SkySport #ChampionsLeague - boys_nerazzurro : RT @Riccardo_BamBam: Ho vissuto Juve Inter del '98 Il calcio di Moggi La disfatta con l'Helsingborg Una finale Champions persa per due pare… - GiuSette7 : @mirkonicolino Questo era il punto principale della famosa discussione tra Allegri e mister Bonobotv. Fare l'allena… -