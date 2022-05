(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. - (Adnkronos) - "Sonochecon la, glidida. Merita una grande festa, è un grande uomo. È stata la mia roccia, la mia sicurezza, il mio centurione. E negli ultimi dieci anni si è preso la scena internazionale, non me ne vengono in mente di più forti". Gigi, ex portiere della Juventus, parla così, alla 'Gazzetta dello Sport' di Giorgiobianconero e compagno di mille battaglie con il club e in Nazionale, al passo d'addio con la 'Vecchia Signora' a fine stagione.

Giorgio Chiellini è pronto per la sua ultima finale, anche se non alza il velo sul suo futuro. Lo farà presto, però. Alla vigilia di Juventus - Inter due suoi ex compagni (e amici), Gigie Andrea Barzagli, raccontano il loro Chiello. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'...Al di là del dibattito tra risultatisti ed esteti del, questi sono i numeri e la bacheca ...essere arrivato sotto la Mole a 21 anni diventando poi capitano a 35 raccogliendo l'eredità di. ... Calcio: Buffon, 'contento che Chiellini finisca con la Coppa Italia, gli auguro di alzarla da capitano' Roma, 11 mag. – (Adnkronos) – “Sono contento che finisca con la Coppa Italia, gli auguro di alzarla da capitano. Merita una grande festa, è un grande uomo. È stata la mia roccia, la mia sicurezza, il ...Gigi Buffon ha un messaggio speciale per Giorgio Chiellini, compagno di squadra di mille battaglie in bianconero ...