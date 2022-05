Bullismo, ragazzi in campo: in 140 di scena a Montepulciano per sviscerare un fenomeno che li coinvolge (Di mercoledì 11 maggio 2022) Contro il Bullismo, ragazzi in campo. Succede a Montepulciano, dove un progetto ha riunito tutte le scuole primarie e la secondaria musicale in un’opera incentrata sul tema che affligge molti giovanissimi e che vede gli stessi ragazzini ora vestire i panni della vittima, ora quelli del carnefice. L’idea di coinvolgere le nuove leve in un’opera musicale ispirata dalla realtà sociale e sempre più spesso denunciata dalla cronaca, è riuscita. Soprattutto nell’intento di portare sulla ribalta – e ancora una volta sotto i riflettori – una verità difficile da accettare. Come da analizzare. E che, stavolta, ha messo nelle mani dei suoi protagonisti allestimento e messaggio, coinvolgendoli a pieno titolo in tutti i momenti della rappresentazione e sul suo significato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 11 maggio 2022) Contro ilin. Succede a, dove un progetto ha riunito tutte le scuole primarie e la secondaria musicale in un’opera incentrata sul tema che affligge molti giovanissimi e che vede gli stessini ora vestire i panni della vittima, ora quelli del carnefice. L’idea dire le nuove leve in un’opera musicale ispirata dalla realtà sociale e sempre più spesso denunciata dalla cronaca, è riuscita. Soprattutto nell’intento di portare sulla ribalta – e ancora una volta sotto i riflettori – una verità difficile da accettare. Come da analizzare. E che, stavolta, ha messo nelle mani dei suoi protagonisti allestimento e messaggio,ndoli a pieno titolo in tutti i momenti della rappresentazione e sul suo significato ...

