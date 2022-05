Buffon e Barzagli | ' Roccia | amico | complice Vi raccontiamo Chiellini | il migliore'

Advertising

Alla vigilia di Juventus - Inter due suoi ex compagni (e amici), Gigie Andrea, raccontano il loro Chiello. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter ...Ma anche le parole di Gigi: 'Sono contento che finisca con la Coppa Italia, gli auguro di ... E infine: 'Lascerà un vuoto soprattutto a livello di leadership, il nostro segreto era la ... "In otto anni che abbiamo giocato insieme non è mai successo!": Barzagli svela un retroscena su Chiellini Andrea Barzagli ha parlato in esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole dell’ex difensore Andrea Barzagli è intervenuto in esclusiva ai microfoni della Gazzetta dello Spo ...Ma anche le parole di Gigi Buffon: “Sono contento che finisca con la Coppa Italia ... non me ne vengono in mente di più forti”. E infine Barzagli: “Lascerà un vuoto soprattutto a livello di leadership ...