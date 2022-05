Buckingham Palace, preoccupante assenza della regina: cosa succede (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri, 10 maggio, si è tenuta la cerimonia di apertura del Parlamento inglese. La tradizione è stata rispettata anche quest’anno, ma la grande protagonista era assente. La monarchia britannica affascina per molte cose. Sicuramente uno dei punti più affascinanti sono gli antichi riti, che vengono riproposti nel XXI secolo come se nulla fosse cambiato. In realtà, la monarchia britannica è tutt’altro che insensibile alla modernità, ma riesce a districarsi in un delicato equilibrio fra tradizione ed innovazione. Principe Carlo (screenshot)Sicuramente una delle tradizioni più amate e seguite, anche a livello internazionale, è la cerimonia di apertura del Parlamento inglese, che non ha eguali nel suo genere. Tuttavia quest’anno, c’è stato un cambio di programma piuttosto significativo. Elisabetta II ha lasciato il suo posto a Carlo Apertura del Parlamento (The Royal ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 11 maggio 2022) Ieri, 10 maggio, si è tenuta la cerimonia di apertura del Parlamento inglese. La tradizione è stata rispettata anche quest’anno, ma la grande protagonista era assente. La monarchia britannica affascina per molte cose. Sicuramente uno dei punti più affascinanti sono gli antichi riti, che vengono riproposti nel XXI secolo come se nulla fosse cambiato. In realtà, la monarchia britannica è tutt’altro che insensibile alla modernità, ma riesce a districarsi in un delicato equilibrio fra tradizione ed innovazione. Principe Carlo (screenshot)Sicuramente una delle tradizioni più amate e seguite, anche a livello internazionale, è la cerimonia di apertura del Parlamento inglese, che non ha eguali nel suo genere. Tuttavia quest’anno, c’è stato un cambio di programma piuttosto significativo. Elisabetta II ha lasciato il suo posto a Carlo Apertura del Parlamento (The Royal ...

