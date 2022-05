Brotherhood 2 stagione | dall’11 maggio su Netflix

Advertising

Soverayd : @NetflixIT Mr Robot Fullmetal Alchemist Brotherhood Boris (E nonostante sia solo la prima stagione anche Arcane) -

Libero Tecnologia

Dopo l'esordio avvenuto nel 2019, su Netflix sta per arrivare la secondadi, la serie brasiliana (il titolo originale è Irmandade ) creata da Pedro Morelli sul complicato rapporto tra un fratello e una sorella. Lui è infatti un criminale , mentre lei ...La secondadiarriverà invece in data 11 maggio, così come la primadi 42 giorni nell'oscurità. Il 12 e il 13 maggio sarà la volta, rispettivamente, della prima... Arriva Brotherhood 2: cosa aspettarsi Al via dall’11 maggio 2022 Brotherhood 2 stagione, attesa serie crime brasiliana ambientata negli anni ’90 sulla storia di Cristina (Naruna Costa), avvocata onesta e appassionata del proprio lavoro ...La seconda stagione in arrivo su Netflix dall’11 maggio 2022. Un’avvocatessa onesta si trova davanti a un dilemma morale quando la polizia la obbliga a spiare il fratello, capo di una fazione ...